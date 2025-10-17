17 Ekim
Çağdaş Atan'a 12 milyon TL'lik fesih faturası

Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Çağdaş Atan, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararıyla sarı-kırmızılı kulübe 12 milyon TL tazminat ödeyecek.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından Zecorner Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Çağdaş Atan'ın sarı-kırmızılı ekibe 12 milyon TL ödemesine karar verildi.
 
2022-2023 sezonu öncesi Zecorner Kayserispor ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam etmesine rağmen 6 Eylül 2023 tarihinde sözleşmesini feshetmişti.
 
Kayserispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşındı. Kurul, Kayserispor ile Çağdaş Atan arasındaki dosya için kararını verdi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan'ın sarı-kırmızılı kulübe anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
