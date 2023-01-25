Büyüka: 'G.Saray'da yıldız çok, F.Bahçe'de yok'

Şansal Büyüka, Milliyet'teki köşe yazısında Galatasaray'ın yıldızlarının çokluğuna Fenerbahçe'nin ise bu açıdan yokluğuna değindi.



İşte Büyüka'nın köşesinden o kısım:



"Galatasaray Store'dan içeri girdiniz... Yanınızda, elinizden tutan torununuza, oğlunuza ya da sadece kendinize forma alacaksınız. Aldığınız formaya isim yazdırmak isterseniz, yığınla alternatifiniz var; Muslera var... Icardi var... Mertens var... Mata var... Kerem var... Gomis var... Oliveira var... Hatta Nelsson bile var. Bu kadar bollukta belki de "Hangi futbolcunun adını yazdırayım?" diye tereddüte düşeceksiniz, ciddi kararsızlık yaşayacaksınız. Çünkü yıldızı bol bir takımın Store'undan forma alıyorsunuz.



Fenerium'dan içeri girdiniz. Yanınızda, elinden tuttuğunuz torununuza, belki oğlunuza ya da kendinize forma aldınız. Formayı seçtiniz, sıra formaya adı yazılacak futbolcuya geldi... Kimi yazdıracaksınız? Düşün düşün, ciddi sıkıntı... Sadece genç umut, herkesin sevgilisi Arda Güler... İkinci bir isim arasanız, bulmanız kolay değil... Hatta yok.



Şampiyonluk yarışına bir de bu pencereden bakalım. Yıldızınız ne kadar çoksa, o kadar parlarsınız... Yıldızınız ne kadar çoksa şampiyonluğa o kadar yaklaşırsınız.



- Galatasaray iyi mi oynadı? Hayır...



- Galatasaray kötü mü oynadı? Hayır...



- Galatasaray çok mu gol kaçırdı? Evet...



- Galatasaray daha farklı kazanır mıydı? Evet...



- Galatasaray rakibe pozisyon verdi mi? Evet...



- Galatasaray puan kaybeder miydi? Hayır..



- Icardi yeteri kadar pas aldı mı? Hayır...



- Abdülkerim artık tamam mı? Evet...



- Galatasaray'da kalite konuştu mu? Evet...



- Galatasaray şanslı mıydı? Evet...



- Galatasaray keyif verdi mi? Hayır..."





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