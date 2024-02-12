Büyük düello: Fernando Santos - Burak Yılmaz

Beşiktaş bugün Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Bu mücadele aynı zamanda Fernando Santos ile Burak Yılmaz'ın da düellosu olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Büyük düello: Fernando Santos - Burak Yılmaz
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12 Şubat 2024 11:01
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor karşısında Siyah-Beyazlılar'la ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 2 deplasman müsabakasına çıkan Santos, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 kaybetti. Fernando Santos'un öğrencileri, söz konusu maçlarda rakip fileleri sarsamadı.

Yılmaz, Beşiktaş'ın başında 6 maça çıktı

Kayserispor, 9'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 10 müsabakada galibiyet elde edemedi. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kötü gidişe bu sezon çalıştırdığı Beşiktaş karşısında son vermeye çalışacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz, eski futbolcusu olduğu Siyah-Beyazlı ekipte 4'ü lig, 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 müsabakada görev almıştı. 



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