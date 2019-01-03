Transfer tahtasını açmaya çalışan Bursaspor, transfer tahtası açar açmaz ilk hamlesini Başakşehir'den Kerim Frei ile yapacak. Başakşehir'e Beşiktaş'tan büyük umutlar ile transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Kerim Frei'i kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan Bursaspor, Başakşehir ile ilk temasını kurdu.Başakşehir'in talep ettiği bonservis bedelini düşürmeye çalışan Bursaspor, teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda Kerim Frei ile prensip anlaşmasına vardı. Le Guen'e yapılmayan ödemelerden dolayı transfer tahtası kapalı olan Bursaspor, bu ödemeyi kısa bir süre içerisinde yaparak transfer tahtasını açmayı ve Kerim Frei transferine nokta koymayı hedefliyor.