Bursalı genç milli kanocuların hedefi dünya şampiyonluğu!

- "En nihai hedefim olimpiyatlara katılmak"

- "Umarım nasip olur"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Durgunsu Kano Takımı'nın genç milli sporcuları Emircan Ayaklı ve Simge Kaya, gelecek ay Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.Osmangazi ilçesindeki Hüdavendigar Parkı'ndan geçen Nilüfer Çayı'nda başantrenör Deniz Korkmaz gözetiminde çalışan kano takımı sporcuları, uluslararası başarılar elde etmek istiyor.Kulübün milli sporcuları Emircan Ayaklı ve Simge Kaya da 3-6 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile 23-27 Temmuz'da Portekiz'de gerçekleştirilecek Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.Başantrenör Korkmaz, AA muhabirine, kulübün kano branşı olarak sporcuları çok küçük yaşlarda bünyelerine kattıklarını söyledi.Bu yıl 2014-2016 doğumlu sporcularla çalışmaya başladıklarını belirten Korkmaz,dedi.Korkmaz, kanonun son yıllarda çok popüler olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:Milli sporculardan Emircan Ayaklı, son olarak Slovakya'da düzenlenen açık yarışta K1 200 metre ve 500 metre mesafelerinde yarıştığını anımsattı.Emircan, K1 500 metrede A finalinde 5'inci olduğunu, K1 200 metrede de gümüş madalya kazandığını dile getirerek, şöyle devam etti:Milli kanocu Simge Kaya da Slovakya'daki aynı etkinlikte 1000 metre mesafede 4. olduğunu aktararak,ifadelerini kullandı.Kulüp Müdürü Mesut Öztürk ise 26 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.Söz konusu branşlarda 122 aktif antrenör ve 1700 sporcuyla her yaş grubunda, küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Öztürk,diye konuştu.