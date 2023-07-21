Burnley, Nathan Redmond'ı açıkladı

Nathan Redmond'ın, Burnley'e transfer olduğu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Burnley, Nathan Redmond'ı açıkladı
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21 Temmuz 2023 16:26
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımı Burnley'e transfer oldu.

İngiliz takımdan yapılan açıklamada, "Burnley, Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma imzaladığını onaylamaktan memnuniyet duyuyor." bilgisi verildi.

Redmond, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol, 6 asist kaydetti.

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