Burak Yılmaz'ın Beşiktaş üyeliği tehlikede

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın, Burak Yılmaz'ın siyah beyazlı kulübe üyeliğiyle ilgili harekete geçtiklerini açıkladı.
Uslu Akın, "Burak Yılmaz'ın açıklamalarını okudum. Hem açıklamaları hem görevinden istifa ettikten sonraki tavırlarından dolayı Beşiktaş Üyeliğinden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. İlk işim Disiplin Kurulumuza üyeliğinin iptali için dilekçe vermek olacak." açıklamasını yaptı.
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş üyeliğinden çıkarılması için sosyal medyada da taraftarlar gündem oluşturdu.
BURAK YILMAZ NE DEDİ?
Beşiktaş'a yardımcı antrenör olarak göreve getirilen ancak Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra teknik sorumlu olan Burak Yılmaz, Milliyet'ten Atilla Gökçe'ye konuştu.
* "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı."
* "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum...''
* "Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan'la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş'la böyle bir alışverişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama, Beşiktaş'tan kaçamazdım."
Uslu Akın, "Burak Yılmaz'ın açıklamalarını okudum. Hem açıklamaları hem görevinden istifa ettikten sonraki tavırlarından dolayı Beşiktaş Üyeliğinden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. İlk işim Disiplin Kurulumuza üyeliğinin iptali için dilekçe vermek olacak." açıklamasını yaptı.
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş üyeliğinden çıkarılması için sosyal medyada da taraftarlar gündem oluşturdu.
BURAK YILMAZ NE DEDİ?
Beşiktaş'a yardımcı antrenör olarak göreve getirilen ancak Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra teknik sorumlu olan Burak Yılmaz, Milliyet'ten Atilla Gökçe'ye konuştu.
* "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı."
* "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum...''
* "Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan'la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş'la böyle bir alışverişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama, Beşiktaş'tan kaçamazdım."
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