04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Buonanotte'ye Chelsea'den kötü haber: Devler Ligi

Brighton'dan Şampiyonlar Ligi için Chelsea'ye giden Facundo Buonanotte, hayatının şokunu yaşadı. Londra ekibi açıkladığı UEFA listesinde Arjantinli yıldıza yer vermedi.

04 Eylül 2025 10:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: chelseafc.com
Buonanotte'ye Chelsea'den kötü haber: Devler Ligi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Chelsea'nin Brighton'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Facundo Buonanotte, kariyerinin en büyük şokunu yaşadı.

1 Eylül 2025'te Londra ekibine imza atan Arjantinli oyuncunun Şampiyonlar Ligi hayalleri başka bahara kaldı.

Orta saha oyuncusu, Chelsea'ye geliş sebeplerinden birinin de Devler Ligi olduğunu açıklamıştı. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğini dile getiren Buonanotte, "Bu benim için büyük bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullanmıştı. Ancak UEFA listelerinin açıklanmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi listesine 20 yaşındaki Buonanotte'yi dahil etmedi.

Chelsea'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Robert Sanchez, Filip Jorgensen
Defans: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Jorell Hato, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Wesley Fofana
Orta saha: Enzo Fernandez, Cole Palmer, Jamie Gittens, Dario Essugo, Andrey Santos, Moises Caicedo
Forvet: Pedro Neto, Liam Delap, Joao Pedro, Marc Guiu, Estevao, Alejandro Garnacho

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.