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Bulls'un Boylen'ı tutma ihtimali, LaVine'in "hoşuna gitmeyebilir"!

Chicago Bulls'un gelecek sezon koç Jim Boylen'ı takımda tutma şansı olduğu ve Zach LaVine'ın bundan ötürü "hoşnut olmayabileceği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un gelecek sezon koç Jim Boylen'ı takımda tutma şansı olduğu ve Zach LaVine'ın bundan ötürü "hoşnut olmayabileceği" iddia edildi.

NBC Sports Chicago'dan K.C. Johnson, Bulls Talk Podcast'in son bölümünde, Chicago'daki durum hakkında şöyle bilgi aktardı:

"Jim Boylen tutulursa veya en azından süresi biraz daha uzatılırsa, bunun şaşırtıcı olmayacağına dair giderek daha fazla işaret ortaya çıkıyor. Zach LaVine bir çok şeyden ve kaybetmekten bıkmış durumda."

Bu söylenti, Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson'ın, geçtiğimiz hafta sonu LaVine'in Boylen'ın hala takımda olması durumunda, Bulls ile kalması konusunda endişe duyması açısından söyledikleriyle örtüşüyor:

"Bir lig kaynağı, bana bu akşam telefonda 'O, kazanmak istiyor' dedi. Koçluk durumundan ötürü korkusu var. Ancak henüz hiçbir şeye olumlu bir karar vermeye hazır değil."

LaVine ve Boylen'ın iyi bir ilişkiye sahip olmadıkları genel olarak bilinen bir durum. Bulls koçu, 2019-20 sezonunun başlarında Miami Heat'e karşı oynanan bir karşılaşmanın ilk çeyreğinde, takımın lider skorerini benche almış ve bu durum, ikilinin bu maçtan sonra aralarındaki ilişki konusunda uzun bir tartışma yapmalarına neden olmuştu.


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