Chicago Bulls ve DeMar DeRozan'ın, uzun vadeli kontrat uzatma üzerine görüşmelere başladıkları bildirildi.



ESPN'den Jamal Collier, Bulls ve DeRozan'ın uzun vadeli kontrat uzatma konusunda "ön görüşmeler" yaptığını ortaya çıkardı:



"34 yaşındaki DeRozan, sözleşmesinin son sezonuna giriyor ve 28,6 milyon dolar kazanacak. Bulls, DeRozan'ı uzun vadeli bir sözleşmeyle tutmak istediğini ifade etmişti ve iki taraf, uzatma için ön görüşmelerde bulundu."



Geçtiğimiz sezon DeRozan maç başına 24,5 sayı, 4,6 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalamıştı.



