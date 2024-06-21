Chicago Bulls'un, Zach LaVine için birkaç takımla "15 kadar farklı takas teklifi" üzerinde görüştüğü bildirildi.



NBC Sports Chicago'dan KC Johnson, Bulls'un, aralarında Sacramento Kings, Orlando Magic, Philadelphia 76ers ve Utah Jazz'in de bulunduğu çeşitli takımlara, LaVine için sunulan 15 farklı takas teklifi üzerinde görüştüğünü söyledi.



Hem LaVine hem de Bulls'un, aralarındaki durumu bu yaz bir takasla çözmek istedikleri belirtiliyordu. Bulls, LaVine'i paradan tasarruf edecek şekilde takas etmeden DeMar DeRozan ve Patrick Williams ile yeniden anlaşması durumunda, lüks vergisi ödemek durumunda olacak.



LaVine, All-Star arası öncesinde sezon sonu ayak ameliyatı geçirmiş 2023-24 sezonunu erken kapatmıştı.



Bulls ve LaVine, 2022 yazında beş yıllığı 215,2 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaşmıştı.





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