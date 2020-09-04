Bulgaristan uzatmada yıkıldı, Galler tek golle kazandı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında Bulgaristan ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.



Vasil Levski Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Bulgaristan golü bularak öne geçmeyi başardı. 56. dakikada Kraev'in golüyle Bulgaristan maçta öne geçti. İrlanda Cumhuriyeti golü yedikten sonra Bulgaristan kalesine gitmeye çalışırken aradığı golü 90+3'de Shane Duffy ile buldu ve mücadele 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.



GALLER DEPLASMANDA KAZANDI



Gruptaki diğer karşılaşmada Finlandiya ile Milli Takımımızın Euro 2021'deki rakibi Galler kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 80. dakikasında Galler Kieffer Moore'un golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçların ardından Bulgaristan 1, İrlanda 1 puanla turnuvaya başlarken Galler ilk maçında galibiyete uzanarak zirveye yerleşti.



