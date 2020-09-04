Bulgaristan uzatmada yıkıldı, Galler tek golle kazandı

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda oynanan 2 karşılaşmada Bulgaristan ileİrlanda'yı 1-1 berabere kalırken Galler ise deplasmanda Finlandiya'yı 1-0'la geçti.

Bulgaristan uzatmada yıkıldı, Galler tek golle kazandı
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03 Eylül 2020 23:43
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında Bulgaristan ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Vasil Levski Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Bulgaristan golü bularak öne geçmeyi başardı. 56. dakikada Kraev'in golüyle Bulgaristan maçta öne geçti. İrlanda Cumhuriyeti golü yedikten sonra Bulgaristan kalesine gitmeye çalışırken aradığı golü 90+3'de Shane Duffy ile buldu ve mücadele 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

GALLER DEPLASMANDA KAZANDI

Gruptaki diğer karşılaşmada Finlandiya ile Milli Takımımızın Euro 2021'deki rakibi Galler kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 80. dakikasında Galler Kieffer Moore'un golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Bulgaristan 1, İrlanda 1 puanla turnuvaya başlarken Galler ilk maçında galibiyete uzanarak zirveye yerleşti.



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