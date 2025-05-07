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Bülent Tulun: "Galatasaray, o 2 kaleciyi düşünüyor"

Fernando Muslera'nın Galatasaray'a imza attığı dönemde Galatasaray Sportif Direktörlüğü görevini yürüten Bülent Tulun, sarı-kırmızılıların ilgilendiği iki kaleciyi duyurdu. Bülent Tulun söz konusu isimleri verip "Bu gelişmeyi duydum" dedi.

calendar 07 Mayıs 2025 09:42
Haber: Radyospor, Fotoğraf: AA
Bülent Tulun: 'Galatasaray, o 2 kaleciyi düşünüyor'
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Galatasaray'ın eski sportif direktörü Bülent Tulun, sarı-kırmızılıların Fernando Muslera'nın yerine ilgilendiği 2 kaleciyi Radyo Spor'da açıkladı.

Galatasaray'ın Muslera sonrası çok önemli bir uluslararası kaleci transferi planladığını belirten Tulun, "Alisson Becker ve Ederson'dan bir tanesi öncelikli olarak düşünülüyor. Bu gelişmeyi duydum. Bu iki kaleciden bir tanesini Galatasaray transfer edebilir. Olma olasılığı çok uzak değil" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY HAZIR, KARAR OSIMHEN'İN"

Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için sponsorluk anlaşmalarını yaptığını ifade eden Tulun, "Her şey hazır. Artık karar Osimhen'in. Yönetim, Osimhen'e en azından bir sene daha bizimle kal, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olalım, istersen bir sonraki yıl Premier Lig'e ya da bir başka büyük lige yine transfer yaparsın diyor" şeklinde konuştu.

"PARAYA GÖRE HAREKET ETMİYOR"

Tulun ayrıca Osimhen'in Suudi Arabistan'dan aldığı teklifleri reddedeceğini düşündüğünü söyledi ve "Paraya göre hareket etmiyor. Bence Galatasaray'da kalma olasılığı yüksek. Mutluluğu yüzünden okunuyor. Lider ve koruyucu vasıflı" yorumunu yaptı. 

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