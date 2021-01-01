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Bucks, ilk turda Heat'e karşı oynamaktan "korkmamış!"

Milwaukee Bucks'ın, 2021 NBA playofflarında Miami Heat'e karşı oynamaktan kaçınmak amacıyla, kasıtlı olarak maç kaybetme fikrini "oybirliğiyle reddettiği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın, 2021 NBA playofflarında Miami Heat'e karşı oynamaktan kaçınmak amacıyla, kasıtlı olarak maç kaybetme fikrini "oybirliğiyle reddettiği" iddia edildi.

Bucks'ın, geçen yılki playoffların ikinci turunda kendilerini eleyen Heat ekibi ile bir NBA playoff rövanşı yapmaktan korkmadığı ortaya çıktı.

ESPN'den Zach Lowe, Bucks'ın normal sezonun sondan bir önceki maçında Heat'e karşı etkili bir şekilde mağlup olarak Miami'den nasıl kaçınabileceğini, şu şekilde kaleme aldı:

"Kaynaklara göre, bunu yapma ihtimalini kendi içlerinde tartıştılar, ancak oybirliğiyle karşı çıktılar. Playofflara ritim kaybetmeden girmek istemişlerdi. Herhangi bir rakipten korkmuyorlardı."

Bucks, mevcut seride Heat karşısında 3-0 önde bulunuyor.


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