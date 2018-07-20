''Bu sezon Feghouli'nin sezonu olacak''

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'a göre sezonun flaş ismiolacak. Albayrak, PSV Eindhoven maçını izlerken yakın çevresiyle yaptığı sohbette önemli ifadeler kullandı.Sarı-kırmızılı idareci özellikle Cezayirli futbolcu Feghouli'ye dikkat çekerek, "Feghouli'nin sezonu olacak. Fazla kilolarını verdi, inceldi, fizik olarak güçlendi ve çok iyi bir kamp geçiriyor. Geçen sene bu kampı görmemiş. Bunun handikaplarını yaşadı" diye konuştu.Sarı-kırmızılı idareci Serdar Aziz'in sakat olduğu için PSV maçında oynamadığını söylerken, "Daha bu takıma Serdar'la birlikte Muslera ve Nagatomo da girecek. Başka yeni futbolcular da olabilir tabii" ifadelerini kullandı.Bu arada Valencia maçını izlemek üzere Montrö'ye gelmesi beklenen Başkan Mustafa Cengiz'in programını değiştirerek bu akşam İsviçre'de olacağı öğrenildi. Başkan Cengiz, Valencia maçından sonra takımla İstanbul'a dönecek.Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek takımın son durumu hakkında bilgi alacak olan Cengiz ayrıca transfer çalışmaları konusunda da hocasıyla fikir-alışverişinde bulunacak.