Toronto Raptors'ın, guardı Bruce Brown'ı takas edebileceği ve Los Angeles Lakers'ın ise kendisiyle ilgilendiği iddia edildi.



Woj Pod'un son bölümünde ESPN'den Adrian Wojnarowski, Raptors'ın yakın zamanda kadrosuna kattığı Brown'ı takas edebilme ihtimalinden bahsetti.



Wojnarowski, veteran oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Lakers'ın da yer aldığını belirterek, LA ekibinin Brown'ı serbest oyuncuyken kadrosuna katmaya çalıştığını ve kendisine yaklaşık 12,4 milyon dolarlık Vergisiz Orta Düzey İstisna (MLE) kontratı teklifi sunduğunu açıkladı.



Brown'ın başlangıçta Los Angeles'a katılmayı düşündüğü, ancak sonunda Indiana Pacers'ın iki yıllığı 45 milyon dolarlık anlaşma teklifini seçtiği kaydedildi.



Pascal Siakam takasının bir parçası olmasına rağmen Raptors'ın, Brown'ı kadrosuna kısa vadeli bir katkı olarak gördüğü bildirilmişti.



