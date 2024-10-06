İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton Hove & Albion ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Brighton 3-2'lik skorla kazandı.
Tottenham, 23. dakikada Brennan Johnson ve 37. dakikada James Maddison'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
17 DAKİKA 53 SANİYEDE GERİ DÖNÜŞ
Brighton, 48. dakikada Yankuba Minteh, 58. dakikada Georginio Rutter ve 66. dakikada Danny Welbeck'in golleriyle 2-0'dan geri dönüp 3-2 kazandı.
Ev sahibi ekip, tam 17 dakika 53 saniye içerisinde geri dönüşü tamamlamış oldu.
Brighton forması giyen Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlı, maça ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Pervis Estupinan'a bıraktı.
4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ
Bu sonucun ardından Brighton, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 12'ye çıkardı. Tottenham ise 10 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Brighton, Newcastle deplasmanına gidecek. Tottenham ise evinde West Ham2ı ağırlayacak.
Tottenham, 23. dakikada Brennan Johnson ve 37. dakikada James Maddison'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
17 DAKİKA 53 SANİYEDE GERİ DÖNÜŞ
Brighton, 48. dakikada Yankuba Minteh, 58. dakikada Georginio Rutter ve 66. dakikada Danny Welbeck'in golleriyle 2-0'dan geri dönüp 3-2 kazandı.
Ev sahibi ekip, tam 17 dakika 53 saniye içerisinde geri dönüşü tamamlamış oldu.
Brighton forması giyen Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlı, maça ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Pervis Estupinan'a bıraktı.
4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ
Bu sonucun ardından Brighton, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 12'ye çıkardı. Tottenham ise 10 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Brighton, Newcastle deplasmanına gidecek. Tottenham ise evinde West Ham2ı ağırlayacak.