Brezilya'da Carlo Ancelotti sesleri!

Brezilya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda takımı Carlo Ancelotti'ye emanet etmek istiyor.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Brezilya'da Carlo Ancelotti sesleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2025 23:52
Brezilya Milli Takımı'nda Arjantin'e karşı alınan 4-1'lik yenilgi sabırları taşırdı.

Uzun süredir kötü futboluyla gündemde olan Brezilya'da teknik direktörlük çağrıları yeniden yükseldi.

Ge Globo'da yer alan habere göre; Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda Carlo Ancelotti'ye takımı emanet etmek istiyor.

Haberde, Kolombiya ve Arjantin maçlarının ardından memnuniyetsizliğin arttığı ve federasyonun Ancelotti için yeniden harekete geçtiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELERE YOĞUNLAŞILACAK

Brezilya Milli Takımı için başka alternatifler olsa da, federasyonun zaman harcamadan Ancelotti ile görüşmelere yoğunlaşılacağı belirtildi.

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery