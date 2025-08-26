26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
4-4120'
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Brentford, İngiltere Lig Kupası'nda turladı!

İngiltere Lig Kupası 2. Tur maçında Bournemouth'u 2-0 mağlup eden Brentford, Fabio Carvalho ve Igor Thiago'nun golleriyle bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı.

calendar 26 Ağustos 2025 23:42 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 23:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Brentford, İngiltere Lig Kupası'nda turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Lig Kupası 2. Tur maçında Bournemouth ve Brentford karşı karşıya geldi.
 
Vitality Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Brentford, Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.
 
Brentford, 34. dakikada Kristoffer Ajer'in asistinde Fabio Carvalho'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
 
Konuk ekip 65. dakikada Frank Onyeka'nın asistinde Igor Thiago'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
 
Bournemouth'ta Julian Arajuo, 90+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
 
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Brentfor, deplasmanda Bournemouth'u 2-0 mağlup ederek ingiltere Lig Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
 
Bournemouth'ta Enes Ünal, Brentford'da ise Yunus Emre Konak maç kadrosunda yer almadı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.