Brentford, İngiltere Lig Kupası'nda turladı!

İngiltere Lig Kupası 2. Tur maçında Bournemouth ve Brentford karşı karşıya geldi.
Vitality Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Brentford, Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.
Brentford, 34. dakikada Kristoffer Ajer'in asistinde Fabio Carvalho'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Konuk ekip 65. dakikada Frank Onyeka'nın asistinde Igor Thiago'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
Bournemouth'ta Julian Arajuo, 90+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Brentfor, deplasmanda Bournemouth'u 2-0 mağlup ederek ingiltere Lig Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Bournemouth'ta Enes Ünal, Brentford'da ise Yunus Emre Konak maç kadrosunda yer almadı.