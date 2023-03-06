Brandon Clarke sezonu kapattı

Memphis Grizzlies forveti Brandon Clarke'ın, Aşil tendonunun yırtılması sonrası sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.
Clarke sakatlığı, Cuma gecesi Denver Nuggets'a karşı alınan 113-97'lik yenilginin ilk çeyreğinde geçirmişti.
Üst üste dördüncü yılında çift haneli skor ortalamaları yakalamış olan Kanadalı oyuncu, 56 maçta 10.0 sayı, 5,5 ribaund ve 1,3 asist istatistiklerine sahipti.
Şu anda Batı Konferansı'nda 38-25'lik derecesiyle ikinci sırada yer alan Grizzlies, bu noktada kalmaya çalıştığı süreçte önemli bir rotasyon parçasından yoksun olacak.
Clarke sakatlığı, Cuma gecesi Denver Nuggets'a karşı alınan 113-97'lik yenilginin ilk çeyreğinde geçirmişti.
Üst üste dördüncü yılında çift haneli skor ortalamaları yakalamış olan Kanadalı oyuncu, 56 maçta 10.0 sayı, 5,5 ribaund ve 1,3 asist istatistiklerine sahipti.
Şu anda Batı Konferansı'nda 38-25'lik derecesiyle ikinci sırada yer alan Grizzlies, bu noktada kalmaya çalıştığı süreçte önemli bir rotasyon parçasından yoksun olacak.
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