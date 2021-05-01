Boupendza ve Diouf'un tek rakibi Lewandowski-Müller

Hatayspor'un 39 gol atan ikilisi Aaron Boupendza (21) ve Mame Diouf (18) Süper Lig'in gol krallığında ilk iki sırayı paylaşıyor. Birçok dünyaca ünlü ikiliyi geride bırakan golcülerin önündeki tek çift ise 46 golle Bayern Münih'i şampiyonluğa koşturan Lewandowski ve Müller...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Boupendza ve Diouf'un tek rakibi Lewandowski-Müller
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01 Mayıs 2021 10:49
Süper Lig'e bu sezon çıkan ve kalıcı olacağını gösteren Hatayspor'da golcüler de adından sıkça söz ettiriyor. Ligde en çok gol atan 4. takım (60) olan bordo-beyazlılarda Aaron Boupendza (21) ve Mame Diouf (18) takımın skor yükünü çeken isimler olarak öne çıkıyor.

39 gole imzasını atan çift, gol krallığında da ilk iki sırayı paylaşıyor. Ligin yanı sıra Avrupa'nın 5 majör liginde de en golcü forvet hattı sıralamasında ikinci olan ikili, zirveye adım adım yürüyor.

Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen Lewandowski- Müller ikilisi, 46 gol ile ilk sırada. Boupendza-Diouf ise 39 golle en iyi ikinci forvet hattı olarak yakın takibini sürdürüyor. Hatay'ın süper çiftini Ligue 1'den Mbappe-Kean ve La Liga'dan Messi- Griezmann 37 golle takip ediyor.

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