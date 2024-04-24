Boston Celtics'in, yakın zamanda emekli olan oyuncu Blake Griffin'i bu sezon tekrar takıma almak istemiş olduğu iddia edildi.



Geçtiğimiz günlerde 35 yaşında emekliliğini açıklayan eski NBA yıldızı Griffin, ligdeki son sezonunu Celtics'te geçirmişti.



NBA muhabiri Marc Stein, Celtics'in Griffin'i 2022-23 sezonunda takım üzerinde yarattığı olumlu etkisinden dolayı, emekli olmadan önce bir sezon daha kadroda tutmak istemiş olduğunu açıkladı.



Griffin, Boston'a dönmüş olması durumunda bu sezon kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanma fırsatı yakalayabilirdi.



Geçtiğimiz sezon Celtics'teki görev süresi boyunca Griffin, maç başına 13,9 dakikada 4,1 sayı, 3,8 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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