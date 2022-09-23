Bosna-Hersek liderliği garantiledi ve A Ligi'ne yükseldi

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Bosna-Hersek, sahasında Karadağ'ı ağırladı.
Bilino Polje'de oynanan karşılaşmayı Bosna-Hersek 1-0 kazandı ve liderliği garantileyerek A Ligi'ne yükseldi.
Karşılaşmada Bosna-Hersek'e galibiyeti getiren tek golü 45+1'de Demirovic kaydetti. Mücadelede Konyasporlu Hadziahmetovic ve kaleci Ibrahim Sehic 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla Bosna Hersek grupta 11 puana yükselerek A Ligi'ne adım atmaya hak kazandı. Karadağ ise 7 puanda kaldı.
Bilino Polje'de oynanan karşılaşmayı Bosna-Hersek 1-0 kazandı ve liderliği garantileyerek A Ligi'ne yükseldi.
Karşılaşmada Bosna-Hersek'e galibiyeti getiren tek golü 45+1'de Demirovic kaydetti. Mücadelede Konyasporlu Hadziahmetovic ve kaleci Ibrahim Sehic 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla Bosna Hersek grupta 11 puana yükselerek A Ligi'ne adım atmaya hak kazandı. Karadağ ise 7 puanda kaldı.
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