Bosna-Hersek liderliği garantiledi ve A Ligi'ne yükseldi

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Bosna-Hersek, sahasında Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek liderliği garantiledi ve A Ligi'ne yükseldi.

, Fotoğraf; EPA
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Bosna-Hersek liderliği garantiledi ve A Ligi'ne yükseldi
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23 Eylül 2022 23:44
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Bosna-Hersek, sahasında Karadağ'ı ağırladı.

Bilino Polje'de oynanan karşılaşmayı Bosna-Hersek 1-0 kazandı ve liderliği garantileyerek A Ligi'ne yükseldi.

Karşılaşmada Bosna-Hersek'e galibiyeti getiren tek golü 45+1'de Demirovic kaydetti. Mücadelede Konyasporlu Hadziahmetovic ve kaleci Ibrahim Sehic 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Bosna Hersek grupta 11 puana yükselerek A Ligi'ne adım atmaya hak kazandı. Karadağ ise 7 puanda kaldı.

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