Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, 2013 Doğu Konferansı Finalleri sırasındaki Indiana Pacers taraftar kalabalığını, ABD başkanı Donald Trump mitingleriyle karşılaştırdı.



Kendi haber bülteni The Last Chip'te Bosh, kalabalığı şu şekilde tanımladı:



"'Hoosiers' filminin hala o kasaba üzerindeki etkisini abartmak zor olurdu. Ve bu filmi bir süredir izlemediyseniz, ırksal ifadeleri hatırlamayabilirsiniz, ama biz hatırlıyoruz. 'Hoosiers', siyahi olan City Boys'u indirmek için kurulan ve beyaz adamlardan oluşan bir takımla ilgiliydi. Ve bir NBA maçı için Indiana'ya her gittiğinizde aynı anlatıyla karşılaşıyordunuz: Burası bir basketbol ülkesi. Evet, Pacers'taki oyuncuların çoğu siyahiydi, ama Bankers Life Fieldhouse'daki kalabalığı hiç görme fırsatınız oldu mu? Bir Trump mitingi kadar beyazdı."



36 yaşındaki Bosh, 2015-16 sezonundan bu yana NBA'den uzak kalmıştı. Eski yıldızın kariyeri kan pıhtıları problemi nedeniyle kısa kesilmişti. Bununla birlikte, özellikle Miami'de oynadığı zamandan tonlarca fantastik anı ve başarıya sahipt.



"Big 3" döneminde Heat ve Pacers ekipleri, playofflarda üç kez karşılaşmışlardı. Bu da, Heat ekibinin Indiana'nın kalabalığına oldukça aşina olduğunu gösteriyor.



Takımların birbirleriyle yaptıkları savaşlar yakın ve rekabetçi geçmiş olsa da, Heat bu süre zarfında tüm playoff serilerini kazanmıştı.



Bosh, kariyerinde maç başına 19.2 sayı, 8.5 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarına sahipti.