Borussia Dortmund, transferi resmen açıkladı!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, genç futbolcu ile 2022-2023 sezonundan geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Dortmund, Schlotterbeck için açıklamasında ödenecek bonservis bedeline ise değinmedi.
Borussia Dortmund, daha önce Bayern Münih ile kontratı bitecek Niklas Süle'yi renklerine bağlamıştı.
Kulüpten yapılan duyuruda, genç futbolcu ile 2022-2023 sezonundan geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Dortmund, Schlotterbeck için açıklamasında ödenecek bonservis bedeline ise değinmedi.
Borussia Dortmund, daha önce Bayern Münih ile kontratı bitecek Niklas Süle'yi renklerine bağlamıştı.
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