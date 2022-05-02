Borussia Dortmund, transferi resmen açıkladı!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Kulüpten yapılan duyuruda, genç futbolcu ile 2022-2023 sezonundan geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Dortmund, Schlotterbeck için açıklamasında ödenecek bonservis bedeline ise değinmedi.



Borussia Dortmund, daha önce Bayern Münih ile kontratı bitecek Niklas Süle'yi renklerine bağlamıştı.





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