Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen'i üzdü!

Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
BayArena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund, 2-1'lik skorla kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Aaron Anselmino ile 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.
Bayer Leverkusen'in tek golünü ise 83. dakikada Christian Kofane attı.
Niko Kovac'ın ekibi Borussia Dortmund, ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 25'e yükseltti. Bayer Leverkusen, 23 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Borussia Dortmund, Hoffenheim'i ağırlayacak. Bayer Leverkusen, Augsburg deplasmanına gidecek.
BayArena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund, 2-1'lik skorla kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Aaron Anselmino ile 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.
Bayer Leverkusen'in tek golünü ise 83. dakikada Christian Kofane attı.
Niko Kovac'ın ekibi Borussia Dortmund, ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 25'e yükseltti. Bayer Leverkusen, 23 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Borussia Dortmund, Hoffenheim'i ağırlayacak. Bayer Leverkusen, Augsburg deplasmanına gidecek.