🔥Jamie Bynoe-Gittens, Dortmund'u Bayern Münih karşısında öne taşıdı. pic.twitter.com/egOBfkodfK



— Sporxtv (@sporxtv) November 30, 2024

🔥Jamal Musiala attı, Bayern 85'te skora dengeyi getirdi! pic.twitter.com/l8m6Z13DEo



— Sporxtv (@sporxtv) November 30, 2024

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. BVB Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile öne geçti ve Dortmund, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Karşılaşma uzun süre Borussia Dortmun'un üstünlüğü ile devam ederken Bayern Münih, 85. dakikada eşitliği buldu. Bu dakikada Jamal Musiala sahneye çıktı ve Bayern'e beraberliği getirdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.1-1'lik beraberlik sonrası Borussia Dortmund 20, Bayern Münih ise 30 puana yükseldi.Borussia Dortmund, ligin bir sonraki haftasında Borussia Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Bayern Münih, sahasında Heidenheim'i ağırlayacak.