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Bornova 1877'den ayrılan Kerem'in yeni durağı Amasya

3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 ile yollarını ayıran stoper Kerem Hayta, Amasyaspor ile anlaştı.

calendar 13 Temmuz 2025 15:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bornova 1877'den ayrılan Kerem'in yeni durağı Amasya
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3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Bornova 1877'den geçen sezon bitiminde ayrılan stoper Kerem Hayta, Amasyaspor ile anlaşmaya vardı. İzmir temsilcisinde Bölgesel Amatör Lig'den beri 3 sezondur görev yapan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 22 maça çıktı. Kerem kulüple sözleşmesini 28 Nisan'da karşılıklı olarak sona erdirdi.
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