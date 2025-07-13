Bornova 1877'den ayrılan Kerem'in yeni durağı Amasya

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Bornova 1877'den geçen sezon bitiminde ayrılan stoper Kerem Hayta, Amasyaspor ile anlaşmaya vardı. İzmir temsilcisinde Bölgesel Amatör Lig'den beri 3 sezondur görev yapan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 22 maça çıktı. Kerem kulüple sözleşmesini 28 Nisan'da karşılıklı olarak sona erdirdi.