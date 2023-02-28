Boluspor, kaleci İsmail Çipe'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Dyorex Boluspor, son olarak Galatasaray forması giyen kaleci İsmail Çipe'yi kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Hatayspor altyapısında futbola başlayan İsmail Çipe'nin 12 yıllık Galatasaray kariyeri boyunca Başkent Şafakspor FK, Tuzlaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Hatayspor altyapısında futbola başlayan İsmail Çipe'nin 12 yıllık Galatasaray kariyeri boyunca Başkent Şafakspor FK, Tuzlaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.
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