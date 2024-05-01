New York Knicks, forvet Bojan Bogdanovic'in sol ayağından geçireceği ameliyat nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Geçtiğimiz hafta 35 yaşına giren Bogdanovic, ayak sakatlığı öncesinde Philadelphia 76ers karşısında oynanan playoff ilk turu serisinin 4. maçında el bileğinden de sakatlanmıştı.
Bogdanovic, bu sezonun son takas gününde Alec Burks'la birlikte New York kadrosunun derinliğini artırmak için Detroit Pistons'tan alınmış ve 76ers serisinin ilk dört maçında benchten gelmişti.
Geçtiğimiz hafta 35 yaşına giren Bogdanovic, ayak sakatlığı öncesinde Philadelphia 76ers karşısında oynanan playoff ilk turu serisinin 4. maçında el bileğinden de sakatlanmıştı.
Bogdanovic, bu sezonun son takas gününde Alec Burks'la birlikte New York kadrosunun derinliğini artırmak için Detroit Pistons'tan alınmış ve 76ers serisinin ilk dört maçında benchten gelmişti.
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