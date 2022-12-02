Boğaziçililer yılın spor insanlarını belirliyor

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on ikincisini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.





Boğaziçili öğrenciler oylamaya katılarak Spor Ödülleri 2022 için yılın "en"lerine karar verecek. En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Futbol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve En İyi Spor Programı kategorilerinde verilecek olan ödüller oylamanın sonlanmasının ardından 19 Aralık Pazartesi 19.00'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de 2022 yılına damgasını vurmuş sporcular, spor insanları, antrenörler ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Törende ayrıca Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) adıyla özel ödüller ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.





Organizasyon sahibi Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, geçmişi 1896 yılındaki "The Athletic Association"a dayanan ve günümüze kadar birçok ilke imza atmış olan Türkiye'nin ilk öğrenci topluluğudur. Sporu sevdirmek ve spor yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, Spor Kurulu yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir. Spora ve sporcuya verilen değeri göstermek, amatör spora katkıda bulunmak ve başarılı sporcuları teşvik etmek için her sene Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri verilmektedir.





Kategorilerimize göre adaylarımız şu şekildedir:



En İyi Takım: Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü, Anadolu Efes, VakıfBank SK, Beşiktaş Erkek Hentbol, Ziraat Bankkart Erkek Voleybol



En İyi Basketbol Oyuncusu: Vasilije Micić, Onuralp Bitim, Shane Larkin, Alperen Şengün, Alina Iagupova





En İyi Voleybol Oyuncusu: Tijana Bošković, Eda Erdem, Gabriela Guimarães, Wouter Ter Maat, Zehra Güneş





En İyi Futbol Oyuncusu: Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Umut Bozok, Mariem Houij





En İyi Bireysel Sporcu: Yasemin Can, Toprak Razgatlıoğlu, Ferhat Arıcan, Yasemin Adar Yiğit, Merve Dinçel





En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Aleyna Ertürk, Arda Güler, Merve Tuncel, İsmail Nezir, Havva Tatlıcan



En İyi Çıkış Yapan Takım: Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji SK, Bodrumspor, ALG Spor, Fire Flux E-Sports



En İyi Antrenör: Dušan Alimpijević, Bilal Ömer Çakır, Ergin Ataman, Yılmaz Göktekin, Ateş Çınar





En İyi Spor Yorumcusu: Kaan Kural, Mehmet Demirkol, Emre Özcan, Önder Özen, Yücel Tuğan





En İyi Spor Programı: Oyna Devam, Emre Özcan ile Süper Futbol, Mor Sektör, Kırılma Anı, Haftalık Fantezi





En İyi Spor Yöneticisi: Suat Çelen, Kenan Şebin, Mehmet Akif Üstündağ, Cemal Erksun, Alper Yılmaz





Başarı ve hikayeleriyle bizleri etkileyen ve bu yüzden oylamaya sunmadan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu olarak başarılarını tebrik etmek amacıyla verdiğimiz Sportsmanship Brotherhood ödül sahipleri şu şekildedir:





Aysu Türkoğlu, Kübra Korkut, Milli Artistik Jimnastik Erkek Takımı, Tekerlekli Sandalye U23 A Milli Takımı, Aysel Özgan, Yiğit Caner Aydın, Sudenur Basancı.



