Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bodrum FK'nin golü, 12. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi. Trabzonspor'un golünü ise 76. dakikada penaltıdan Muhammed Cham kaydetti.
Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 5 maça yükselen Bodrum FK, puanını 36'ya yükseltti ve düşme hattında 16. sırada konumlandı.
Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Trabzonspor ise 47 puana ulaştı ve 8. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Bodrum FK ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
TAYLAN ATTI, BODRUM ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi ekipte ön alanda pres yapan Enis Bardhi, kazandığı top ile merkezden ilerleyip solundan ceza alanına koşu yapan Taylan Antalyalı'ya pasını çıkardı. Kontrolü sağlayan Taylan, penaltı noktasına doğru vuruşunu yaparak meşin yuvarlarğı ağlarla buluşturdu.
OKAY'DAN KRİTİK MÜDAHALE!
Maçın 26. dakikasında Bodrum FK'nın sağ kanattan geliştirdiği hücumda süratle topu taşıyan Gökdeniz Bayrakdar çaprazdan ceza alanına girip sağ ayağının üstüyle kaleyi yokladı. Savunmada Okay Yokuşlu kayarak yaptığı kritik müdahaleyle topun kaleye gitmesine izin vermedi.
TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Mücadelenin 27. dakikasında konuk ekipte sağ kanatta topu alan Muhammed Cham, merkezden ceza alanına koşu yapan Ozan Tufan'a nefis bir pas gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kalesini terk edip açıyı çok iyi kapayan Diogo Sousa yaptığı kurtarışla kalesini gole kapadı.
DİREKTEN GERİ GELDİ;
BODRUM FK 2. GOLE ÇOK TAKLAŞTI!
Müsabakanın 29. dakikasında ev sahibi ekipte rakip yarı alanın ortalarında topu alan Ahmet Aslan, ceza alanına koşu yapan Bardhi'ye pasını gönderdi. Enis Bardhi ceza alanının sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Soluna uzanan Muhammet Taha Tepe ilk anda kurtarışını yaptı. Taha'nın çeldiği topu penaltı noktasında önünde bulan Bardhi sağ ayağıyla bir vuruş daha yaptı. Taha'yı geçen top bu kez direkten geri geldi. Direkten dönen topa ceza alanının sağ çaprazında olan Üzeyir Ergün vurdu ancak isabet bulamadı.
BODRUM'DA SON ANDA SAVUNMA!
Dakikalar 45+1'i gösterirken Trabzonspor'da Muhammed Cham'dan pası alan Oleksandr Zubkov süratle sağ kanattan ceza alanına girip son çizgiye yöneldikten sonra kale sahasına yerden pasını gönderdi. Savunmada Christophe Herelle, Denis Draguş'tan önce davranıp topu karşılamayı başardı.
CHAM, SKORU 1-1'E GETİRDİ
Dakikalar 75'i gösterirken Trabzonspor, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Muhammed Cham, 76. dakikada skora dengeyi getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
12. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Bardhi, orta sahada kazandığı topu, Taylan Antalyalı'ya aktardı. Ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası önünden Ozan Tufan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.
29. dakikada Ahmet Aslan, topu Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin vuruşunda, kaleciden dönen topu aynı futbolcu tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak direkten döndü.
Maçın ilk yarısını Sipay Bodrum FK 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
65. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Arif Boşluk ceza sahasına orta yaptı. Folcarelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, keleci Sousa'da kaldı.
73. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Zubkov'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Cham, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
90+7. dakikada Brazao, ceza sahasında Cihan Çanak ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Çağdaş Altay, penaltı kararını iptal etti.
Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bodrum FK'nin golü, 12. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi. Trabzonspor'un golünü ise 76. dakikada penaltıdan Muhammed Cham kaydetti.
Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 5 maça yükselen Bodrum FK, puanını 36'ya yükseltti ve düşme hattında 16. sırada konumlandı.
Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Trabzonspor ise 47 puana ulaştı ve 8. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Bodrum FK ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
TAYLAN ATTI, BODRUM ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi ekipte ön alanda pres yapan Enis Bardhi, kazandığı top ile merkezden ilerleyip solundan ceza alanına koşu yapan Taylan Antalyalı'ya pasını çıkardı. Kontrolü sağlayan Taylan, penaltı noktasına doğru vuruşunu yaparak meşin yuvarlarğı ağlarla buluşturdu.
OKAY'DAN KRİTİK MÜDAHALE!
Maçın 26. dakikasında Bodrum FK'nın sağ kanattan geliştirdiği hücumda süratle topu taşıyan Gökdeniz Bayrakdar çaprazdan ceza alanına girip sağ ayağının üstüyle kaleyi yokladı. Savunmada Okay Yokuşlu kayarak yaptığı kritik müdahaleyle topun kaleye gitmesine izin vermedi.
TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Mücadelenin 27. dakikasında konuk ekipte sağ kanatta topu alan Muhammed Cham, merkezden ceza alanına koşu yapan Ozan Tufan'a nefis bir pas gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kalesini terk edip açıyı çok iyi kapayan Diogo Sousa yaptığı kurtarışla kalesini gole kapadı.
DİREKTEN GERİ GELDİ;
BODRUM FK 2. GOLE ÇOK TAKLAŞTI!
Müsabakanın 29. dakikasında ev sahibi ekipte rakip yarı alanın ortalarında topu alan Ahmet Aslan, ceza alanına koşu yapan Bardhi'ye pasını gönderdi. Enis Bardhi ceza alanının sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Soluna uzanan Muhammet Taha Tepe ilk anda kurtarışını yaptı. Taha'nın çeldiği topu penaltı noktasında önünde bulan Bardhi sağ ayağıyla bir vuruş daha yaptı. Taha'yı geçen top bu kez direkten geri geldi. Direkten dönen topa ceza alanının sağ çaprazında olan Üzeyir Ergün vurdu ancak isabet bulamadı.
BODRUM'DA SON ANDA SAVUNMA!
Dakikalar 45+1'i gösterirken Trabzonspor'da Muhammed Cham'dan pası alan Oleksandr Zubkov süratle sağ kanattan ceza alanına girip son çizgiye yöneldikten sonra kale sahasına yerden pasını gönderdi. Savunmada Christophe Herelle, Denis Draguş'tan önce davranıp topu karşılamayı başardı.
CHAM, SKORU 1-1'E GETİRDİ
Dakikalar 75'i gösterirken Trabzonspor, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Muhammed Cham, 76. dakikada skora dengeyi getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
12. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Bardhi, orta sahada kazandığı topu, Taylan Antalyalı'ya aktardı. Ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası önünden Ozan Tufan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.
29. dakikada Ahmet Aslan, topu Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin vuruşunda, kaleciden dönen topu aynı futbolcu tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak direkten döndü.
Maçın ilk yarısını Sipay Bodrum FK 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
65. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Arif Boşluk ceza sahasına orta yaptı. Folcarelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, keleci Sousa'da kaldı.
73. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Zubkov'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Cham, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
90+7. dakikada Brazao, ceza sahasında Cihan Çanak ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Çağdaş Altay, penaltı kararını iptal etti.
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