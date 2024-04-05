Bodrum FK seri arıyor

Bodrum FK, cumartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü seri yakalama hedefiyle ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK seri arıyor
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05 Nisan 2024 14:05
1'inci Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından hafta içinde Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bodrum FK, cumartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü seri yakalama hedefiyle ağırlayacak.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Yiğit Arslan'ın yöneteceği maçta ev sahibi Bodrum, Eyüpspor karşısında aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yine yoksun olacak.

Bodrum FK ligde normal sezon son 6 haftasına 47 puanla Play-Off barajında beşinci sırada girdi. Finalleri bir an önce garantilemek isteyen yeşil-beyazlı ekibin sekizinci basamaktaki Gençlerbirliği'yle arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Keçiörengücü ise 32 puanla alt grupla bağını koparmaya çalışıyor.

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