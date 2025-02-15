Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 1-0 kazandı.



İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta Başakşehirli Jerome Opoku, ceza sahası için Bodrum FK'li Ahmet Aslan'a müdahalesi sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.



83. dakikada Bodrum FK'de George Puşcaş, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımına galibiyeti getirdi.





Öte yandan mücadeleyi Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünden izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)







62. dakikada Sipay Bodrum FK gole yaklaştı. Kaleci Muhammed Şengezer'in Duarte'ye yerden pasında araya girerek topun sahibi olan Fredy, ceza sahasının solundaki Puscas'ı gördü. Bu oyuncunun yakın mesafeden çıkardığı şutta, Muhammed gole izin vermedi.



80. dakikada Opoku'nun ceza sahası içinde Ahmet Aslan'a kayarak yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Meler, Opoku'ya da ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.



83. dakikada penaltı atışını kullanan Puscas, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Bodrum FK'yi 1-0 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Sipay Bodrum FK karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Yusuf Sarı (Dk. 88 Brnic), Ömer Ali Şahiner (Dk. 77 Serdar Gürler), Deniz Türüç (Dk. 88 Djalo), Piatek, Keny (Dk. 52 Figueiredo)



Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Seferi (Dk. 90+5 Herelle), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 85 Erkan Değişmez), Okita (Dk. 85 Gökdeniz Bayrakdar), Puscas



Gol: Dk. 83 Puscas (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)



Kırmızı kart: Dk. 80 Opoku (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 34 Keny, Dk. 71 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 86 Cenk Şen (Sipay Bodrum FK)



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.62. dakikada Sipay Bodrum FK gole yaklaştı. Kaleci Muhammed Şengezer'in Duarte'ye yerden pasında araya girerek topun sahibi olan Fredy, ceza sahasının solundaki Puscas'ı gördü. Bu oyuncunun yakın mesafeden çıkardığı şutta, Muhammed gole izin vermedi.80. dakikada Opoku'nun ceza sahası içinde Ahmet Aslan'a kayarak yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Meler, Opoku'ya da ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Sipay Bodrum FK karşılaşmayı 1-0 kazandı.: Başakşehir Fatih TerimHalil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Mehmet KısalMuhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Yusuf Sarı (Dk. 88 Brnic), Ömer Ali Şahiner (Dk. 77 Serdar Gürler), Deniz Türüç (Dk. 88 Djalo), Piatek, Keny (Dk. 52 Figueiredo)Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Seferi (Dk. 90+5 Herelle), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 85 Erkan Değişmez), Okita (Dk. 85 Gökdeniz Bayrakdar), PuscasDk. 83 Puscas (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)Dk. 80 Opoku (RAMS Başakşehir)Dk. 34 Keny, Dk. 71 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 86 Cenk Şen (Sipay Bodrum FK)









Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, Bodrum FK'yi konuk etti.BaşakşehirBu sonuçla birlikte 33 puanda kalan Başakşehir, 7. sırada konumlandı.7 maç sonra ilk kez kazanan ve 20 puana ulaşan Başakşehir ise 17. sıraya yerleşti.Süper Lig'de bir sonraki haftayı Başakşehir BAY geçecek. Bodrum FK ise Hatayspor'u konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan maçının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.16. dakikada kaleci Sousa'nın hatalı pası sonucunda topun sahibi olan Umut Güneş, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Keny ile buluşturdu. Keny, pasını hemen Piatek'e verdi. Polonyalı oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Sousa gole izin vermedi.20. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Okita'nın pasında Fredy'nin yakın mesafeden dokunduğu topu, kaleci Muhammed Şengezer köşeden kornere çeldi.Kalan sürede iki takım da önemli pozisyon üretmedi ve ilk yarı 0-0 berabere bitti.