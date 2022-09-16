Boca Juniors'un hesabı hacklendi!

Arjantin ekibi Boca Juniors, resmi YouTube hesabının hacklendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Boca Juniors'un hesabı hacklendi!
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16 Eylül 2022 18:45
Arjantin ekibi Boca Juniors, resmi YouTube hesabının hacklendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi YouTube hesabımız siber saldırıya uğramıştır." denildi.

Durumunun düzeltilmesi için yoğun çaba sarf edildiği de yapılan açıklamada aktarıldı.

Saldırıda kulübün yüklediği bütün videoların birer birer silindiği bildirildi.

 

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