18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

BKT EuroCup'ta Türk derbisi

BKT EuroCup'ta 5'er galibiyetle üst sıraları paylaşan Türk Telekom ve Beşiktaş GAİN, turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak.

calendar 18 Kasım 2025 14:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
BKT EuroCup'ta Türk derbisi
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında sahasında Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Grupta iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü sırada yer alıyor.

Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
