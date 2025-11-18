BKT EuroCup'ta Türk derbisi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında sahasında Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
Grupta iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü sırada yer alıyor.
Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
Grupta iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü sırada yer alıyor.
Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek.