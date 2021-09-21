Bitci, Süper Lig'e Fatih Karagümrük ile adım attı

Dünyanın önde gelen taraftar token platformlarından Bitci Teknoloji, Türk sporuna desteğini sürdürüyor. Uluslararası arenada, Brezilya ve İspanya Milli Takımları, FIBA, MotoGP, McLaren Formula 1 Team gibi çok sayıda önemli takım ve organizasyonu blockchain teknolojisiyle buluşturan Bitci Teknoloji, varılan anlaşmayla VavaCars Fatih Karagümrük taraftar token partneri oldu. 95 yıllık geçmişiyle, Türk sporunun en köklü takımları arasında yer alan VavaCars Fatih Karagümrük'ün adını taşıyan taraftar token projesi önümüzdeki günlerde Bitci Teknoloji iş birliğiyle hayata geçirilecek.



Geçtiğimiz sezon başında Süper Lig'e adım atan ve kısa sürede yakaladığı başarılarla ligin en önemli takımları arasına giren VavaCars Fatih Karagümrük, bu anlaşmayla birlikte dünyada blockchain teknolojisine yatırım yapan kulüpler arasında yerini alacak. Bitci Teknoloji'nin, taraftar token projelerindeki uluslararası deneyimiyle geliştirilecek taraftar token projesi, VavaCars Fatih Karagümrük taraftarlarının futbol deneyimini güçlendirirken, kulübe de önemli bir gelir sağlayacak.



EN BÜYÜK KAZANAN TARAFTAR OLACAK



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan, "Her zaman söylediğimiz gibi; Bodrum'da doğmuş ve büyümüş bir Türk şirketi olarak, kendi yazılımcı ve tasarımcılarımızla geliştirdiğimiz teknolojimizi Türk takımlarının hizmetine sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. VavaCars Fatih Karagümrük, Türk futbolunda büyük izler bırakmış, ülkemizin sembol futbol kulüplerinden bir tanesi. Bitci Teknoloji olarak, bu yolculukta VavaCars Fatih Karagümrük ile birlikte yürümekten çok mutluyuz. Bu iş birliğinin en büyük kazananı da Karagümrük taraftarı olacak. Şartlar ne olursa olsun, onların takımlarına nasıl destek çıktığını çok iyi biliyoruz. Hayata geçireceğimiz bu projeyle birlikte, onların takımlarıyla olan bağlarını güçlendirecek; onlara bambaşka bir taraftarlık deneyimi yaşatacağız" ifadelerini kullandı.



Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ise, "2019 yılında Fatih Karagümrük olarak yola çıktığımız andan itibaren, hedeflerimizi ve yapmak istediklerimizi hiçbir zaman bir 'hayal' olarak görmedik. Camia olarak inandık ve hedefimiz olan Süper Lig'e emin adımlarla ulaşmayı başardık. Avrupa yolundaki hedeflerimize de emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu zamana kadar bizlere inanan ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayarak daha güçlü ilerlememizi sağlayan; bizlere yoldaş olan camiamız ve taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bitci Teknoloji ile yapmış olduğumuz anlaşma ile daha da güçlü bir kulüp olacağız. Fatih Karagümrük token ile bize inananlar buna ortak olarak gücümüzü bir kez daha gösterelim. Haydi Gümrük göster gücünü!" şeklinde konuştu.



