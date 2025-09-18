18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Birgül Erken, serbest dalışta bronz madalya kazandı!

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nı 3'ncülükle tamamladı.

calendar 18 Eylül 2025 18:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Preveze kasabasındaki organizasyona 42 ülkeden 157 sporcu katıldı.

Kadınlar paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde yarışan Birgül Erken, 39 metreye dalarak dünya üçüncüsü oldu.


Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Serbest Dalış Milli Takım Sporcularımıza ve M1 kategorisinde yarışan sporcularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ederiz. M1 yaş grubunda yarışan federasyonumuzun serbest dalış sporcusu Birgül Erken'i, bu başarısı için gönülden kutluyorum. Ayrıca 4 ayrı Türkiye rekoru kıran sporcularımızı tebrik ederim. Serbest dalışta önümüzdeki yıllarda bu başarılarımızı bir üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
