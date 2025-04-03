Bir Okan Buruk, bir Pep Guardiola

Okan Buruk, 14 yılın ardından Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda mağlup eden ikinci teknik adam oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bir Okan Buruk, bir Pep Guardiola
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2025 12:00
Okan Buruk, Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda yenen ikinci teknik direktör oldu.

Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupa maçında ise 2-1 mağlup eden Okan Buruk, Portekizli teknik direktöre karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı.

Daha önce Pep Guardiola Barcelona'nın teknik direktörlük görevini yaparken, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2011/12 sezonunda iki kez Santiago Bernabeu'da mağlup etmişti. Barça lig maçında 3-1, Kral Kupası maçında ise 2-1 mağlup etmişti.

Okan Buruk, 14 yılın ardından bunu başaran ilk teknik adam oldu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery