Bir Okan Buruk, bir Pep Guardiola

Okan Buruk, Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda yenen ikinci teknik direktör oldu.Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupa maçında ise 2-1 mağlup eden Okan Buruk, Portekizli teknik direktöre karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı.Daha önce Pep Guardiola Barcelona'nın teknik direktörlük görevini yaparken, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2011/12 sezonunda iki kez Santiago Bernabeu'da mağlup etmişti. Barça lig maçında 3-1, Kral Kupası maçında ise 2-1 mağlup etmişti.Okan Buruk, 14 yılın ardından bunu başaran ilk teknik adam oldu.