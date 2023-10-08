Binicilikte Türkiye Kupası sahiplerini buldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Kupası sahiplerini buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Binicilikte Türkiye Kupası sahiplerini buldu
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08 Ekim 2023 18:07
Binicilikte Ankara'da düzenlenen Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları tamamlandı.

Başkent; Genelkurmay Başkanlığı Kupası, TBMM Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından Türkiye Kupası yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

Ankara Binicilik İhtisas Kulübü ile Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde Bedri Böke Açık Maneji'nde düzenlenen organizasyonda, kadın biniciler kategorisinde Türkiye Kupası'nı, "Izabelle" isimli atıyla Duru Ayan kazandı.

"Dinefleur" isimli atıyla mücadele eden Mina Aslı Karabatur ikinciliği elde ederken, "Ana-Belle D'eres Z" isimli atıyla yarışan Ayşegül Coşar ise üçüncü sırayı aldı.

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