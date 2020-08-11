Bilyoner ile maç önü: Wolverhampton - Sevilla

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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Wolverhampton ile Sevilla karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Wolverhampton ile Sevilla, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Wolves, bu sezon Avrupa Ligi son 32 turunda bir başka İspanyol ekibi Espanyol'u elemeyi başarmıştı.- Wolves, finale yükseldği 1971/72 UEFA Kupası'ndan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek final mücadelesi verecek.- Şubat ayından bu yana oynadığı 18 resmi maçı kaybetmeyen Sevilla (9G 9B), en üst ligde yer aldığı dönemler arasındaki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre; Jimenez, JotaVaclik; Navas, Carlos, Kounde, Reguilon; Fernando, Jordan, Banega; Ocampos, En-Nesyri, MunirUEFA Avrupa Ligi'ne Wolverhampton ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Tek maç olarak çeyrek final karşılaşmasında hem Wolverhampton hem de Sevilla, öncelikle hata yapmamak adına pek fazla risk almadan ve kontrollü oynayacaklardır. Sevilla, Wolverhampton'a göre Avrupa kupalarında daha tecrübeli bir takım. Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nda 6 kez çeyrek finale yükselen Sevilla, 5 kez kupayı kaldırmanın mutluluğunu yaşadı. Wolverhampton'ın güçlü bir kadrosu var ama Sevilla karşısında turu geçmek adına ellerinden gelenin fazlasını yapmak zorundalar. Sert ve savunma güvenliğinin daha ön planla olacağı maçta 2,5 Alt ve İlk yarı 0 tercihlerinin bizlere kazandıracağını düşünüyorum.