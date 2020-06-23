Bilyoner ile maç önü: Barcelona - A. Bilbao

İspanya'da 31. hafta Barcelona - Athletico Bilbao kapışmasına sahne oluyor. Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz!

Bilyoner ile maç önü: Barcelona - A. Bilbao
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2020 06:01
La Liga'nın 31. haftasında Barcelona ile Athletico Madrid karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

HEMEN ŞİMDİ OYNA

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Barcelona, son 27 iç sahadaki maçında yenilmedi (LaLiga)

Barcelona, Athletic Bilbao ile oynadığı iç sahadaki son 22 maçında yenilmedi (Bütün Turnuvalarda)

Barcelona, Athletic Bilbao ile oynadığı son 6 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bütün Turnuvalarda)

Barcelona, son 4 maçında kalesinde gol görmedi (LaLiga)

Barcelona, son 7 iç sahadaki maçının 5 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (LaLiga)

Athletic Bilbao, Barcelona ile oynadığı son 3 maçında kalesinde gol görmedi (Bütün Turnuvalarda)

Athletic Bilbao, takımının en son 4 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)

Athletic Bilbao, son 5 maçında yenilmedi (LaLiga)

EKSİKLER, CEZALILAR

Barcelona: Ousmane Dembele, Sergi Roberto, Frenkie De Jong

AThletic Bilbabo: Berchiche

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Fati

Athletic Bilbao: Simon; Capa, Nunez, Martinez, Balenziaga; Dani Garcia, Vesga; Williams, Muniain, Cordoba; Raul Garcia



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için