Bilyoner ile maç önü: Barcelona - A. Bilbao

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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

La Liga'nın 31. haftasında Barcelona ile Athletico Madrid karşı karşıya geliyor.Barcelona, son 27 iç sahadaki maçında yenilmedi (LaLiga)Barcelona, Athletic Bilbao ile oynadığı son 6 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bütün Turnuvalarda)Barcelona, son 7 iç sahadaki maçının 5 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (LaLiga)Athletic Bilbao, takımının en son 4 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)Barcelona: Ousmane Dembele, Sergi Roberto, Frenkie De JongAThletic Bilbabo: Berchicheter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, FatiSimon; Capa, Nunez, Martinez, Balenziaga; Dani Garcia, Vesga; Williams, Muniain, Cordoba; Raul Garcia