Bilyoner ile maç önü: Barcelona - A. Bilbao

La Liga'nın 31. haftasında Barcelona ile Athletico Madrid karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Barcelona, son 27 iç sahadaki maçında yenilmedi (LaLiga)
Barcelona, Athletic Bilbao ile oynadığı iç sahadaki son 22 maçında yenilmedi (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Athletic Bilbao ile oynadığı son 6 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, son 4 maçında kalesinde gol görmedi (LaLiga)
Barcelona, son 7 iç sahadaki maçının 5 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (LaLiga)
Athletic Bilbao, Barcelona ile oynadığı son 3 maçında kalesinde gol görmedi (Bütün Turnuvalarda)
Athletic Bilbao, takımının en son 4 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)
Athletic Bilbao, son 5 maçında yenilmedi (LaLiga)
EKSİKLER, CEZALILAR
Barcelona: Ousmane Dembele, Sergi Roberto, Frenkie De Jong
AThletic Bilbabo: Berchiche
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Fati
Athletic Bilbao: Simon; Capa, Nunez, Martinez, Balenziaga; Dani Garcia, Vesga; Williams, Muniain, Cordoba; Raul Garcia
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Barcelona, son 27 iç sahadaki maçında yenilmedi (LaLiga)
Barcelona, Athletic Bilbao ile oynadığı iç sahadaki son 22 maçında yenilmedi (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Athletic Bilbao ile oynadığı son 6 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, son 4 maçında kalesinde gol görmedi (LaLiga)
Barcelona, son 7 iç sahadaki maçının 5 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (LaLiga)
Athletic Bilbao, Barcelona ile oynadığı son 3 maçında kalesinde gol görmedi (Bütün Turnuvalarda)
Athletic Bilbao, takımının en son 4 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)
Athletic Bilbao, son 5 maçında yenilmedi (LaLiga)
EKSİKLER, CEZALILAR
Barcelona: Ousmane Dembele, Sergi Roberto, Frenkie De Jong
AThletic Bilbabo: Berchiche
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Fati
Athletic Bilbao: Simon; Capa, Nunez, Martinez, Balenziaga; Dani Garcia, Vesga; Williams, Muniain, Cordoba; Raul Garcia