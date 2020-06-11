Bilyoner.com ile maç önü: Hoffenheim - Leipzig

Almanya Bundesliga'da 31. haftanın açılış karşılaşmasında Hoffenheim ile Leipzig karşı karşıya gelecek. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Hoffenheim, Leipzig ile oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet alamadı. (1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet).
- Hoffenheim ile Leipzig arasında oynanan 7 lig maçının 6'sında karşılıklı goller oldu.
- Hoffenheim ile Leipzig arasındaki 7 maçın 6'sı 2,5 Üst bitti. 3 maçta ise 3,5 Üst görüldü.
- Bundesliga'da bu sezon 8 maç kaybeden Hoffenheim, bugüne kadar aynı sezonda 8 maçtan fazla iç saha mağlubiyeti yaşamadı.
- Ligde bu sezon 9 deplasman galibiyeti alan Leipzig, Hoffenheim'ı mağlup etmesi halinde kendi rekorunu kıracak.
- Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner, Jupp Heynckes'in (1973/74'te 17 gol) ardından bir Bundesliga sezonunda en fazla deplasman golü atan oyuncu konumunda (15).
MUHTEMEL 11'LER
Hoffenheim: Baumann; Nordtveit, Posch, Bicakcic, Kaderabek; Rudy, Grillitsch; Skov, Baumgartner, Zuber; Dabour
Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino; Kampl, Laimer; Olmo, Nkunku; Schick, Werner
EKSİKLER, CEZALILAR
Hoffenheim: Ishak Belfodil, Benjamin Hübner, Florian Grillitsch (Belirsiz), Sargis Adamyan (Belirsiz), Andrej Kramaric (Belirsiz), Jacob Bruun Larsen (Belirsiz)
Leipzig: Yussuf Poulsen, Dayot Upamecano, Ethan Ampadu (Belirsiz), Marcel Sabitzer (Belirsiz), Ibrahima Konate (Belirsiz)
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Hoffenheim, Leipzig ile oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet alamadı. (1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet).
- Hoffenheim ile Leipzig arasında oynanan 7 lig maçının 6'sında karşılıklı goller oldu.
- Hoffenheim ile Leipzig arasındaki 7 maçın 6'sı 2,5 Üst bitti. 3 maçta ise 3,5 Üst görüldü.
- Bundesliga'da bu sezon 8 maç kaybeden Hoffenheim, bugüne kadar aynı sezonda 8 maçtan fazla iç saha mağlubiyeti yaşamadı.
- Ligde bu sezon 9 deplasman galibiyeti alan Leipzig, Hoffenheim'ı mağlup etmesi halinde kendi rekorunu kıracak.
- Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner, Jupp Heynckes'in (1973/74'te 17 gol) ardından bir Bundesliga sezonunda en fazla deplasman golü atan oyuncu konumunda (15).
MUHTEMEL 11'LER
Hoffenheim: Baumann; Nordtveit, Posch, Bicakcic, Kaderabek; Rudy, Grillitsch; Skov, Baumgartner, Zuber; Dabour
Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino; Kampl, Laimer; Olmo, Nkunku; Schick, Werner
EKSİKLER, CEZALILAR
Hoffenheim: Ishak Belfodil, Benjamin Hübner, Florian Grillitsch (Belirsiz), Sargis Adamyan (Belirsiz), Andrej Kramaric (Belirsiz), Jacob Bruun Larsen (Belirsiz)
Leipzig: Yussuf Poulsen, Dayot Upamecano, Ethan Ampadu (Belirsiz), Marcel Sabitzer (Belirsiz), Ibrahima Konate (Belirsiz)