Bilyoner.com ile maç önü: Hoffenheim - Leipzig

Almanya Bundesliga'da haftanın açılış maçında Hoffenheim ile Leipzig karşı karşıya geliyor! Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz.

Haber; Sporx.com
Bilyoner.com ile maç önü: Hoffenheim - Leipzig
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2020 19:27
Almanya Bundesliga'da 31. haftanın açılış karşılaşmasında Hoffenheim ile Leipzig karşı karşıya gelecek. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

HEMEN ŞİMDİ OYNA

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Hoffenheim, Leipzig ile oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet alamadı. (1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet).

- Hoffenheim ile Leipzig arasında oynanan 7 lig maçının 6'sında karşılıklı goller oldu.

- Hoffenheim ile Leipzig arasındaki 7 maçın 6'sı 2,5 Üst bitti. 3 maçta ise 3,5 Üst görüldü.

- Bundesliga'da bu sezon 8 maç kaybeden Hoffenheim, bugüne kadar aynı sezonda 8 maçtan fazla iç saha mağlubiyeti yaşamadı.

- Ligde bu sezon 9 deplasman galibiyeti alan Leipzig, Hoffenheim'ı mağlup etmesi halinde kendi rekorunu kıracak.

- Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner, Jupp Heynckes'in (1973/74'te 17 gol) ardından bir Bundesliga sezonunda en fazla deplasman golü atan oyuncu konumunda (15).

MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Nordtveit, Posch, Bicakcic, Kaderabek; Rudy, Grillitsch; Skov, Baumgartner, Zuber; Dabour

Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino; Kampl, Laimer; Olmo, Nkunku; Schick, Werner

EKSİKLER, CEZALILAR

Hoffenheim: Ishak Belfodil, Benjamin Hübner, Florian Grillitsch (Belirsiz), Sargis Adamyan (Belirsiz), Andrej Kramaric (Belirsiz), Jacob Bruun Larsen (Belirsiz)

Leipzig: Yussuf Poulsen, Dayot Upamecano, Ethan Ampadu (Belirsiz), Marcel Sabitzer (Belirsiz), Ibrahima Konate (Belirsiz)





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için