Bild: 'Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor'

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, transferde bir dönem Galatasaray'da forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak'ı gündeme aldı.



Alman basınından Bild'in haberine göre; Liverpool 31 yaşındaki stoper oyuncusu Dejan Lovren'le yolları ayırmaya hazırlanıyor. Liverpool, Lovren yerine ise genç stoper Ozan Kabak'ı istiyor.



LOVREN'İN YERİNE GELECEK



Ozan Kabak'ın sözleşmesinde 45 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi var ancak bu madde gelecek yaza kadar geçerli değil. Liverpool'un bu nedenle transferde pazarlık yapma şansı bulunuyor.



Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin de Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol-1 asistlik katkı sağladı.



