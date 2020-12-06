Bielsa'nın öğrencileri Chelsea'nin önünde duramadı

Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, sahasında Leeds United'ın konuğu oldu.



Stamford Bridge'deki maçı Chelsea 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Maça Leeds United 4. dakikada Bamford'un golüyle başlarken Chelsea'nin cevabı 27. dakikada Giroud ile oldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda Zouma 61. dakikada takımını öne geçirirken bu golle takımının bu sezon ligde en çok gol atan ismi oldu. Maçın 90+2. dakikasında Pulisic sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirerek maçın skorunu ilan etti.



Bu sonucun ardından Chelsea 22 puana yükselirken Leeds United ise 14 puanda kaldı.



