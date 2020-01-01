Beverley: "Kobe'nin, GOAT tartışmasına dahil olması gerekiyor"

LA Clippers guardı Patrick Beverley, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın "tüm zamanların en iyi oyuncusu" tartışmasına dahil olması gerektiğini söyledi.



Beverley, Kobe'ye olan saygısını J.J. Redick'in podcast'inde gösterdi.



Redick, tartışmayı "Kobe'ye karşı çok iyi savunma oynamış olsan da, farketmediğini düşünmüyorum. Şutu kaçırıp kaçırmaması ona bağlıydı." şeklinde başlattı ve Beverley şöyle devam etti:



"Ve ne yaparsa yapsın, basit ya da yavaş görünebilirdi, ama adamın şutunu bloklamanın hiçbir yolu yoktu. Kaç tane şut fake'i verirse versin."



Daha sonra Beverley'ye, Kobe'nin GOAT tartışmasının bir parçası olduğuna inanıp inanmadığı soruldu ve Clippers guardı, Kobe'nin neden tarihin en büyüklerinden biri olduğunu hiç tereddüt etmeden detaylandırdı:



"Evet. Oyunu değiştirmiş biriydi. Michael Jordan'dan sonra dürtü ve kararlılık söz konusu olduğunda, kim geliyordu? Ama kimse bunu nedense söylemekten hoşlanmıyor. Kobe insanlara çok çalışmayı öğretti. Başarılı bir basketbol oyuncusu olmak için ne yapmanız gerektiğini gösteren planı size veren kişiydi. İnsanlar bunu unutabiliyor."



