Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat Mirin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta transferin son gününde ayrılık gerçekleşti. Nicolas Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı.Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş Mirin'e sözleşme fesih bedeli olarak 750 bin Euro ödeyecek. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 275 bin euro ücret alacaktı. Siyah-beyazlılarların Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'den kadrosuna kattığı Mirin, Beşiktaş ile 14 maça çıktı.Beşiktaş'tan bonservisini alan Nicolas Isimat-Mirin, MLS takımlarından Kansas City ile sözleşme imzalayacak.