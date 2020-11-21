Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou sevinci

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, 87 gün sonra Başakşehir maçıyla sahalara döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou sevinci
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21 Kasım 2020 23:17
Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede siyah-beyazlıları mutlu eden bir gelişme daha yaşandı.

Karşılaşmanın 65. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olan Georges-Kevin N'Koudou, 87 gün sonra forma giydi.

Bu sezon 25 Ağustos'ta PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oynayabilen N'Kouodu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.



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