Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou sevinci

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede siyah-beyazlıları mutlu eden bir gelişme daha yaşandı.



Karşılaşmanın 65. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olan Georges-Kevin N'Koudou, 87 gün sonra forma giydi.



Bu sezon 25 Ağustos'ta PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oynayabilen N'Kouodu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.



