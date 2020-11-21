Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou sevinci

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede siyah-beyazlıları mutlu eden bir gelişme daha yaşandı.
Karşılaşmanın 65. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olan Georges-Kevin N'Koudou, 87 gün sonra forma giydi.
Bu sezon 25 Ağustos'ta PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oynayabilen N'Kouodu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Karşılaşmanın 65. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olan Georges-Kevin N'Koudou, 87 gün sonra forma giydi.
Bu sezon 25 Ağustos'ta PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oynayabilen N'Kouodu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.