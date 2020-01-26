Beşiktaş'ta 30 milyon liralık tehlike!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta 30 milyon liralık tehlike!
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26 Ocak 2020 10:53
Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları tek taraflı ayırarak büyük bir riske girdi.

Buna göre siyah-beyazlı yönetim, aylık 1 milyon lira kazanan ve 2,5 sene daha sözleşmesi bulunan Abdullah Avcı'ya karşılıklı anlaşmaya yanaşmaması halinde 30 milyon lira ödemek zorunda kalacak.

Beşiktaş, sözleşmesi gereği bir kulüple anlaşana kadar deneyimli teknik adama bu parayı ödemeye devam edecek. Avcı farklı bir kulüpte çalışmaya başlasa dahi alacağı ücret, aylık 1 milyon liranın altında olursa aradaki farkı yine siyah-beyazlılar ödeyecek. Ancak Abdullah Avcı, yönetimle anlaşırsa ödeme planı da taraflar arasında yapılacak fesih sözleşmesine göre belirlenecek.

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