Beşiktaşlı Mert Günok, Muslera ve Altay'ı solladı!

Kalesinde gördüğü xG'den (gol beklentisi) daha az gol yiyen 34 yaşındaki eldiven Mert Günok, ikinci yarının en çok puan toplayan takımı olan Beşiktaş'ın bu performansında büyük rol oynadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı Mert Günok, Muslera ve Altay'ı solladı!
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27 Mayıs 2023 10:28
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 10:42
Mert Günok
Mert Günok
Beşiktaş
Süper Lig'de ikinci yarının en başarılı takımı olarak Beşiktaş öne çıkarken siyah beyazlıların bu başarısında hücum oyuncularının katkısı kadar en önemli paylardan biri de kaleci Mert Günok'a ait.

19.30 XG GÖRDÜ AMA 15 GOL YEDİ

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesi ile birlikte Kartal'da kaleyi devralan tecrübeli eldiven performansıyla dikkat çekerken kalesinde gördüğü xG'den (Gol Beklentisi) daha az gol yiyor.

Grafik: Hürriyet Gazetesi


Opta verilerine göre Mert Günok, kalesinde 19.30 xG gördü ve 15 gol yedi. Mert bu istatistikte Süper Lig'deki diğer rakipleri Fernando Muslera, Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Çakır hatta takım arkadaşı Ersin Destanoğlu'nu geride bırakmayı da başardı. 

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