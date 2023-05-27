Süper Lig'de ikinci yarının en başarılı takımı olarak Beşiktaş öne çıkarken siyah beyazlıların bu başarısında hücum oyuncularının katkısı kadar en önemli paylardan biri de kaleci Mert Günok'a ait.
19.30 XG GÖRDÜ AMA 15 GOL YEDİ
Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesi ile birlikte Kartal'da kaleyi devralan tecrübeli eldiven performansıyla dikkat çekerken kalesinde gördüğü xG'den (Gol Beklentisi) daha az gol yiyor.
Opta verilerine göre Mert Günok, kalesinde 19.30 xG gördü ve 15 gol yedi. Mert bu istatistikte Süper Lig'deki diğer rakipleri Fernando Muslera, Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Çakır hatta takım arkadaşı Ersin Destanoğlu'nu geride bırakmayı da başardı.
19.30 XG GÖRDÜ AMA 15 GOL YEDİ
Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesi ile birlikte Kartal'da kaleyi devralan tecrübeli eldiven performansıyla dikkat çekerken kalesinde gördüğü xG'den (Gol Beklentisi) daha az gol yiyor.
Grafik: Hürriyet Gazetesi
Opta verilerine göre Mert Günok, kalesinde 19.30 xG gördü ve 15 gol yedi. Mert bu istatistikte Süper Lig'deki diğer rakipleri Fernando Muslera, Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Çakır hatta takım arkadaşı Ersin Destanoğlu'nu geride bırakmayı da başardı.